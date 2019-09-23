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Более 6,4 тыс. деревьев планируют высадить в Москве до конца октября 

Москва меняется + ещё 10 34 минуты назад
В Москве увеличат зеленые насаждения
Фото: РИА Новости
В рамках акции «Миллион деревьев» в столице планируют высадить более 6,4 тыс. деревьев до конца октября. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«23 сентября стартует осенний этап акции «Миллион деревьев». Всего в осенний период запланирована высадка более 6,4 тыс. деревьев и более 546 тыс. кустарников, в том числе: 2,2 тыс. деревьев и 130 тыс. 612 кустарников на 1 тыс. 275 дворовых территориях по заявкам управ районов города Москвы; 2 тыс. 801 дерево и 25 тыс. 741 кустарник по направлению «Лунка в лунку» на 250 адресах; 1 тыс. 430 деревьев и 39 тыс. 835 кустарников на территориях 207 объектов социальной сферы; 350 тыс. 176 кустарников в «живую» изгородь на 1 тыс. 106 дворовых территориях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что осенний этап высадок завершится в конце октября 2019 г.
Фото © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Дарья Миллер / Москва меняется
Сообщение Более 6,4 тыс. деревьев планируют высадить в Москве до конца октября появились сначала на Москва Меняется.
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Новости Москвы , Катастрофы , Погода , Пожары , Дарья Миллер , Сергей Авдуевский
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