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В Москве прошел фестиваль к 100-летию московской службы скорой помощи 

Вестник Бутова + ещё 10 1 час назад
В Москве отпраздновали 100-летие скорой помощи
Фото: РИА Новости
В парке «Сокольники» 21 сентября состоялся фестиваль, посвященный 100-летию основания московской службы скорой помощи.
На центральной аллее парка проходила экспозиция ретрои современных автомобилей московской скорой. Специалисты столичного Музея скорой медицинской помощи рассказывали об истории службы и особенностях автомобилей.
Как отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения, главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сегодня врачи Скорой ежегодно помогают примерно 4 млн человек.
«На данный момент в год мы оказываем помощь 4 миллионам пациентов в Москве, — рассказывает. — И, в отличие от зарубежных коллег, наши врачи едут к больным, а не наоборот», — сказал Николай Плавунов.
Помимо концерта, фотозоны, площадки для мастер-классов, детского городка, лектория, выставки рисунков, выступления цирковых артистов и клоунов большой интерес у гостей фестиваля вызвал павильон, где учили оказывать первую медицинскую помощь.
Сегодня на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова работают более 11 тысяч сотрудников, ежедневно в столице дежурят более тысячи бригад.
Отметим, что ровно сто лет тому назад, 18 июля 1919 года, на заседании коллегии врачебно-санитарного отдела был подписан протокол об организации станции скорой помощи в Москве, а уже 15 октября того же года первая бригада спешила на вызов. С этого дня и ведется отсчет времени службы скорой помощи в столице.
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Новости Москвы , Другое , Николай Плавунов
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