В Москве отпраздновали 100-летие скорой помощи

В Москве прошел фестиваль к 100-летию московской службы скорой помощи

В парке «Сокольники» 21 сентября состоялся фестиваль, посвященный 100-летию основания московской службы скорой помощи.

На центральной аллее парка проходила экспозиция ретрои современных автомобилей московской скорой. Специалисты столичного Музея скорой медицинской помощи рассказывали об истории службы и особенностях автомобилей.

Как отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения, главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сегодня врачи Скорой ежегодно помогают примерно 4 млн человек.

«На данный момент в год мы оказываем помощь 4 миллионам пациентов в Москве, — рассказывает. — И, в отличие от зарубежных коллег, наши врачи едут к больным, а не наоборот», — сказал Николай Плавунов.

Помимо концерта, фотозоны, площадки для мастер-классов, детского городка, лектория, выставки рисунков, выступления цирковых артистов и клоунов большой интерес у гостей фестиваля вызвал павильон, где учили оказывать первую медицинскую помощь.

Сегодня на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова работают более 11 тысяч сотрудников, ежедневно в столице дежурят более тысячи бригад.

Отметим, что ровно сто лет тому назад, 18 июля 1919 года, на заседании коллегии врачебно-санитарного отдела был подписан протокол об организации станции скорой помощи в Москве, а уже 15 октября того же года первая бригада спешила на вызов. С этого дня и ведется отсчет времени службы скорой помощи в столице.