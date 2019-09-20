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В московском метро 21 и 22 сентября оплата банковской картой будет ограничена 

ТАСС + ещё 2 56 минут назад
В метро ограничат оплату банковской картой
Фото: РИА Новости
Возможность оплаты банковскими картами в московском метро будет ограничена в ночные и утренние часы 21 и 22 сентября в связи с техническими работами. Об этом сообщила в пятницу столичная подземка в Twitter.
"21 и 22 сентября в метро будут проводиться плановые технические работы. В эти дни с 00:00 и до закрытия станций, а также с 5:30 до 6:00 возможность использования сервиса по бесконтактной оплате проезда будет ограничена", — говорится в сообщении.
В пресс-службе подземки добавили, что в это время будет недоступна оплата проезда банковской картой на турникетах, запись отложенного пополнения через инфотерминалы и АПБ (автоматы по продаже билетов), а также удаленное пополнение карты "Тройка" и использование льготы на перехватывающих парковках.
"В кассах и АПБ метро покупка билетов, в том числе по безналичному расчету, будет доступна", — отметили в пресс-службе.
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