Москва вошла в топ-10 лучших городов по версии CNN

Москва вошла в топ-10 лучших мест для осенних путешествий по версии CNN

Телеканал CNN второй год подряд включает Москву в топ-10 мест на планете, подходящих для осенних путешествий, об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин

"Второй год подряд CNN включает Москву в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций. Да, это чудесные места", — написал мэр.

По информации на сайте мэра и правительства Москвы, количество туристов в столице растет каждый год. По результатам прошлого года город посетили свыше 23,5 млн человек, из них порядка 5,5 млн — иностранцы.