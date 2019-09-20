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Режим работы станций метро изменится из-за проведения фестиваля «Круг света» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Режим работы станций метро изменится
Фото: РИА Новости
На станциях Московского метрополитена, расположенных в районе площадок фестиваля «Круг света», с 20 по 24 сентября возможны ограничения на вход и выход пассажиров. Об этом сообщили в Twitter столичной подземки.
Данные меры будут приняты по просьбе полиции. Московский метрополитен просит пассажиров быть внимательными и заранее приобреть билеты на обратную поездку.
Фестиваль «Круг света» пройдет в столице с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках.
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