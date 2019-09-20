Режим работы станций метро изменится из-за проведения фестиваля «Круг света»

На станциях Московского метрополитена, расположенных в районе площадок фестиваля «Круг света», с 20 по 24 сентября возможны ограничения на вход и выход пассажиров. Об этом сообщили в Twitter столичной подземки.

Данные меры будут приняты по просьбе полиции. Московский метрополитен просит пассажиров быть внимательными и заранее приобреть билеты на обратную поездку.

С 20 по 24 сентября в Москве пройдет международный фестиваль «Круг света». По просьбе полиции на станциях #мосметро, прилегающих к площадкам фестиваля, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном. — Московское метро (@MetroOperativno) September 20, 2019

Фестиваль «Круг света» пройдет в столице с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках.