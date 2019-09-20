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На следующей неделе москвичей ждут «метеокачели» 

Газета.Ru 2 часа назад
Москвичам пообещали «метеокачели»
Фото: globallookpress.com
Об этом рассказали синоптики, передает агентство городских новостей "Москва".
Метеорологи также прогнозируют заморозки в Москве. Это связано с приходом атмосферного фронта с Запада в столицу.
"В воскресенье в Московском регионе будут осадки. А в начале следующей недели осадков не будет, будут "метеокачели", — пояснили синоптики.
Отмечается, что с воскресенья по среду среднесуточная температура будет ниже климатической нормы. Температура воздуха в эти дни составит 6-9 °С.
Ранее сообщалось, что синоптики поделились прогнозом на предстоящую зиму.
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Новости Москвы , Погода , АГН "Москва"
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