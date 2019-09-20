Москвичам пообещали «метеокачели»

Об этом рассказали синоптики, передает агентство городских новостей "Москва".
Метеорологи также прогнозируют заморозки в Москве. Это связано с приходом атмосферного фронта с Запада в столицу.
"В воскресенье в Московском регионе будут осадки. А в начале следующей недели осадков не будет, будут "метеокачели", — пояснили синоптики.
Отмечается, что с воскресенья по среду среднесуточная температура будет ниже климатической нормы. Температура воздуха в эти дни составит 6-9 °С.
Ранее сообщалось, что синоптики поделились прогнозом на предстоящую зиму.