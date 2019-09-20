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В «Аптекарском огороде» откроют тропу здоровья и зеленую комнату 

Российская Газета 3 часа назад
В «Аптекарском огороде» откроют тропу здоровья
Фото: РИА Новости
В честь Всемирного дня сердца, который отмечают 29 сентября, в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроют тропу здоровья и зеленую комнату. Об этом "РГ" рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
"Тропа здоровья и зеленая комната станут уникальным оздоровительным комплексом, где можно расслабиться, медитировать и просто отдохнуть от тяжелого рабочего дня", — заявила Архипова.
Зеленая комната представляет собой арочное растительное пространство из туй, гортензий и пряных трав. Разместится она рядом с Субтропической оранжереей XVIII века. Длина тропы здоровья составит 5 тысяч шагов. Помимо этих объектов в рамках Дня сердца пройдет зарядка с олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду Романом Костомаровым и лекция диетолога.
Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.
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Новости Москвы , Роман Костомаров , МГУ , ВОЗ , ЮНЕСКО
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