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В Москве отреставрируют особняк архитектора Лопыревского 

ТАСС + ещё 4 7 часов назад
В столице отреставрируют особняк Лопыревского
Фото: АГН "Москва"
Мосгорнаследие выдало разрешение на исследование памятника архитектуры — особняка архитектора Лопыревского в Калошином переулке в центре Москвы — для последующего создания проекта его реставрации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Департамент культурного наследия города Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ по жилому дому 1852 года. Перед началом реставрационных работ специалистам предстоит исследовать памятник, описать его состояние, измерить основные параметры, выявить различные особенности и зафиксировать все ключевые характеристики. Итогом научно-исследовательских и изыскательных работ должен стать проект будущей реставрации", — говорится в сообщении.
Особняк, который является объектом культурного наследия регионального значения, находится по адресу: Калошин переулок, дом 12, строение 1. Он представляет собой одноэтажное деревянное здание с антресольным и цокольным этажами. В пресс-службе добавили, что в проекте реставрации специалисты отразят все предполагаемые решения по сохранению объекта культурного наследия, документацию согласуют с Мосгорнаследием, последующие работы по реставрации также будут проводить под контролем специалистов ведомства.
Главный фасад дома, который Лопыревский возвел для собственного пользования, украшают большие окна с массивными деревянными наличниками, над которыми располагается пять лепных барельефов в виде медальонов с фигурами нимф.
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