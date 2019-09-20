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Реконструкцию Крутицкой набережной планируют начать до конца года 

Агентство «Москва» + ещё 4 4 часа назад
Крутицкую набережную реконструируют
Фото: ТАСС
Реконструкцию Крутицкой набережной планируется начать до конца года, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы планируем до конца года приступить к реконструкции Крутицкой набережной», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
Уточняется, что подведомственным департаменту строительства города Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявлены торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на выполнение подрядных работ по строительству искусственного сооружения в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной. Работы по реконструкции Крутицкой набережной будут проводиться в Таганском и Даниловском районах. Начальная (максимальная) цена контракта 1,489 млрд руб. Срок окончания подачи заявок и дата проведения аукциона: 30 сентября 2019 г. Работы предстоит выполнить в срок не более 23 месяцев с даты заключения контракта.
Таким образом, проектом предусмотрено: реконструкция участка Крутицкой набережной (более 1,2 тыс. м); строительство локального очистного сооружения (ЛОС); строительство и реконструкция подпорных стенок, протяженностью 129,5 м; переустройство сети наружного освещения; установка дорожных знаков, ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, информационных дорожных указателей; плиточное покрытие тротуаров; укладка наземных тактильных указателей в местах сопряжения тротуаров с наземными пешеходными переходами, у препятствий для удобства передвижения маломобильных граждан; оклеивание опор освещения световозвращающей пленкой.
Отмечается, что после реконструкции дорога обеспечит движение автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев
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