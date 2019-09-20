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В Москве пройдет гонка дронов 

Вести Подмосковья + ещё 1 1 час назад
В Москве пройдет гонка дронов
Фото: официальный сайт мэра Москвы
22 сентября в зоне отдыха «Левобережье» состоится гонка дронов «Осенний аккорд», которая завершит сезон полетов беспилотников, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Соревнования в течение года проходили по всей России. Подобные мероприятия организовывает Всероссийская лига гонок дронов (RDR). Итоги соревнования, которое пройдет в Москве, станут решающими для участников.
Регистрировать пилотов беспилотников начнут в 10 часов утра. Через полтора часа после начала регистрации начнутся тренировочные и квалификационные вылеты.
Для зрителей подготовили мастер-классы и развлекательную программу. Можно будет поуправлять учебным дроном. Организаторы мероприятия устроят показательные полеты.
Финальные вылеты стартуют в 16:30. После них начнется награждение победителей.
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