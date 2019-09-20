В Москве пройдет гонка дронов

22 сентября в зоне отдыха «Левобережье» состоится гонка дронов «Осенний аккорд», которая завершит сезон полетов беспилотников, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Соревнования в течение года проходили по всей России. Подобные мероприятия организовывает Всероссийская лига гонок дронов (RDR). Итоги соревнования, которое пройдет в Москве, станут решающими для участников.

Регистрировать пилотов беспилотников начнут в 10 часов утра. Через полтора часа после начала регистрации начнутся тренировочные и квалификационные вылеты.

Для зрителей подготовили мастер-классы и развлекательную программу. Можно будет поуправлять учебным дроном. Организаторы мероприятия устроят показательные полеты.

Финальные вылеты стартуют в 16:30. После них начнется награждение победителей.