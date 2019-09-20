Мотофестиваль изменит расписание автобусов

В Москве изменят расписание автобусов из-за мотофестиваля 21 сентября

Москве изменят расписание автобусов в субботу, 21 сентября, из-за мотофестиваля, сообщают «Известия» со ссылкой на Мосгортранс.

Маршрут «Б», курсирующий по внутренней стороне Садового кольца, прекратит работу.

У автобусов № А, м2, м3, м6, м9, м10, т3, т10, т25, т39, т47, т79, 035, 15, 39, 40, 64, 106, 122, 158, 255, 632, 869, С12, С43 будут удлинённые интервалы.

Автобусы и трамваи №А, 3 и 39 также могут ездить с удлинёнными интервалами.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице ограничат движение транспорта с 20 по 24 сентября из-за фестиваля «Круг света».