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Выставка о церковной жизни 1917-1918 годов откроется в Москве 

Москва24 47 минут назад
Открывается выставка о церковной жизни 1917-1918 гг.
Фото: ТАСС
Выставка "Человек на переломе", часть экспозиции которой отведена церковной жизни России 1917 -1918 годов, откроется сегодня, 20 сентября, в Российском православном университете в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова заведующего кафедрой истории церкви Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Георгия Митрофанова.
"Это был редкий в истории Русской церкви период испытания свободой, и Церковь прошла его достойно, когда страна в целом его не выдержала. Именно Церковь оказалась во время русской катастрофы способна к единению и созидательной свободе", — отметил Митрофанов.
Значительная часть выставки посвящена жизни церкви в 1917-1918 годах. Отмечается, что посетители смогут увидеть фрагменты из воспоминаний участников событий тех лет, а также старинные фотографии, вещи и книги.
Уточняется, что в Российском православном университете состоится официальное открытие экспозиции. Со вступительным словом выступит автор выставки Светлана Чукавина.
Ранее археологи обнаружили белокаменное надгробие XVIII века на Остоженке. Предполагается, что она была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего.
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Новости Москвы , РПЦ
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