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Москвичи признались в отвращении к съемному жилью 

Lenta.ru 1 час назад
Москвичи признались в отвращении к съемному жилью
Фото: ТАСС
Более половины (54 процента) россиян не хотели бы снимать жилье и рассматривают для себя такую возможность исключительно как крайнюю меру. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на ряд имеющихся в ее распоряжении экспертных данных.
В материале «РГ» отмечается, что 23 процента россиян считают аренду нормальной альтернативой покупке собственной квартиры. При этом, уточняет издание, на московском рынке почти три четверти — 73 процента — нанимателей жилья хотели бы оставаться в этом статусе не более пяти лет. Оставаться в квартиросъемщиках десять лет и долее готовы лишь 9 процентов опрошенных. 18 процентов респондентов снимают жилье в столице временно: на срок от нескольких месяцев до года.
В качестве основных причин сложившейся антипатии россиян к съемным квартирам опрошенные изданием эксперты называют слабо развитый рынок жилищного найма, практически полное отсутствие в стране жилых комплексов, построенных специально для сдачи в аренду, а также правовую незащищенность арендаторов.
Ранее о важности развития в стране цивилизованного рынка аренды жилья заявлял российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам Медведева, для этой цели придется, в частности, работать со стереотипами, свойственными российскому менталитету — в частности, с установкой на обязательное владение жильем, корни которой уходят в 1990-е годы.
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Новости Москвы , Дмитрий Медведев , "Российская газета"
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