Москвичи признались в отвращении к съемному жилью

Более половины (54 процента) россиян не хотели бы снимать жилье и рассматривают для себя такую возможность исключительно как крайнюю меру. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на ряд имеющихся в ее распоряжении экспертных данных.

В материале «РГ» отмечается, что 23 процента россиян считают аренду нормальной альтернативой покупке собственной квартиры. При этом, уточняет издание, на московском рынке почти три четверти — 73 процента — нанимателей жилья хотели бы оставаться в этом статусе не более пяти лет. Оставаться в квартиросъемщиках десять лет и долее готовы лишь 9 процентов опрошенных. 18 процентов респондентов снимают жилье в столице временно: на срок от нескольких месяцев до года.

В качестве основных причин сложившейся антипатии россиян к съемным квартирам опрошенные изданием эксперты называют слабо развитый рынок жилищного найма, практически полное отсутствие в стране жилых комплексов, построенных специально для сдачи в аренду, а также правовую незащищенность арендаторов.