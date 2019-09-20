В Москве открылась выставка фотографий The Beatles

Москве впервые открылась выставка известного шотландско-американского фотожурналиста Гарри Бенсона, автора самых популярных фотографий группы The Beatles, сообщает РИА Новости.

Основу выставки «The Beatles и не только» составили снимки легендарной ливерпульской чётверки, с которой Бенсон работал в 1964-1966 годах. Также в экспозиции представлены другие знаковые работы журналиста: танец четы Рейган, «Поцелуй супругов Клинтон» и Арнольд Шварценеггер , выпрыгивающий из воды.

Как рассказали в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер, где будет работать выставка, специально на её открытие из Нью-Йорка приедет сам Гарри Бенсон. Он расскажет об экспозиции и вспомнит, как делал знаменитый снимок «Битва подушками», который в своё время вошёл в список ста самых влиятельных фотографий мира.

Выставка Гарри Бенсона будет работать в Москве до 19 января 2020 года. Как сообщается, эксклюзивный аудиогид для неё записал рэпер Noize MC.

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