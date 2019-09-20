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В Москве открылась выставка фотографий The Beatles 

Профиль + ещё 1 44 минуты назад
Открылась выставка фотографий The Beatles
Фото: Reuters
В Москве впервые открылась выставка известного шотландско-американского фотожурналиста Гарри Бенсона, автора самых популярных фотографий группы The Beatles, сообщает РИА Новости.
Основу выставки «The Beatles и не только» составили снимки легендарной ливерпульской чётверки, с которой Бенсон работал в 1964-1966 годах. Также в экспозиции представлены другие знаковые работы журналиста: танец четы Рейган, «Поцелуй супругов Клинтон» и Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды.
Как рассказали в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер, где будет работать выставка, специально на её открытие из Нью-Йорка приедет сам Гарри Бенсон. Он расскажет об экспозиции и вспомнит, как делал знаменитый снимок «Битва подушками», который в своё время вошёл в список ста самых влиятельных фотографий мира.
Выставка Гарри Бенсона будет работать в Москве до 19 января 2020 года. Как сообщается, эксклюзивный аудиогид для неё записал рэпер Noize MC.
Ранее стало известно, что экс-«битлы» Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились, чтобы записать песню Джона Леннона. Речь о композиции Grow Old With Me («Стареть со мной»).
Джон Леннон написал её в последний год своей жизни. Демозапись он подготовил для своего последнего альбома Double Fantasy, но на пластинку песня в итоге не попала.
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Новости Москвы , Арнольд Шварценеггер , Джон Леннон , Пол Маккартни , РИА Новости
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