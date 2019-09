Открылась выставка фотографий The Beatles

Как рассказали в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер, где будет работать выставка, специально на её открытие из Нью-Йорка приедет сам Гарри Бенсон. Он расскажет об экспозиции и вспомнит, как делал знаменитый снимок «Битва подушками», который в своё время вошёл в список ста самых влиятельных фотографий мира.

Выставка Гарри Бенсона будет работать в Москве до 19 января 2020 года. Как сообщается, эксклюзивный аудиогид для неё записал рэпер Noize MC.

Ранее стало известно, что экс-«битлы» Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились, чтобы записать песню Джона Леннона . Речь о композиции Grow Old With Me («Стареть со мной»).