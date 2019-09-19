Московских музыкантов передумали подселять к ветеринарам

Студентов Московской государственной консерватории (МГК) имени Чайковского не будут переселять из общежития на Малой Грузинской улице в общежитие ветеринарного вуза в Текстильщиках. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил ТАСС ректор учебного заведения Александр Соколов

«Студенты обратились к руководству консерватории с просьбой сохранить условия проживания. Мы будем корректировать планы, усилия будут направлены на то, чтобы сократить сроки строительства без отселения студентов», — заявил он.

Задачу о сокращении сроков строительства студенческих корпусов перед руководством консерватории поставило Минкультуры России , пояснила ТАСС директор департамента науки и образования ведомства Наталия Шутенко. По ее словам, изначально предполагалось, что третье здание комплекса будет построено к декабрю 2022 года.

«Мы дали поручение руководству консерватории проработать возможность сокращения сроков строительства на год. Это было возможно только если переселить студентов из одного корпуса в общежитие другого вуза и сносить старое здание не по частям, а целиком», — отметила Шутенко.

Ранее в сентябре студенты МГК рассказали, что руководство консерватории решило переселить их в общежитие Госакадемии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина в Текстильщиках, куда нельзя привозить музыкальные инструменты и где наблюдается «ужасные условия и антисанитария». При этом, по словам студентов, в освободившиеся комнаты в здании на Малой Грузинской вместо бюджетников планировали заселить иностранцев, обучающихся на платной основе.