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Московских музыкантов передумали подселять к ветеринарам 

Мослента 3 часа назад
Московских музыкантов передумали подселять к ветеринарам
Фото: РИА Новости
Студентов Московской государственной консерватории (МГК) имени Чайковского не будут переселять из общежития на Малой Грузинской улице в общежитие ветеринарного вуза в Текстильщиках. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил ТАСС ректор учебного заведения Александр Соколов.
«Студенты обратились к руководству консерватории с просьбой сохранить условия проживания. Мы будем корректировать планы, усилия будут направлены на то, чтобы сократить сроки строительства без отселения студентов», — заявил он.
Задачу о сокращении сроков строительства студенческих корпусов перед руководством консерватории поставило Минкультуры России, пояснила ТАСС директор департамента науки и образования ведомства Наталия Шутенко. По ее словам, изначально предполагалось, что третье здание комплекса будет построено к декабрю 2022 года.
«Мы дали поручение руководству консерватории проработать возможность сокращения сроков строительства на год. Это было возможно только если переселить студентов из одного корпуса в общежитие другого вуза и сносить старое здание не по частям, а целиком», — отметила Шутенко.
Ранее в сентябре студенты МГК рассказали, что руководство консерватории решило переселить их в общежитие Госакадемии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина в Текстильщиках, куда нельзя привозить музыкальные инструменты и где наблюдается «ужасные условия и антисанитария». При этом, по словам студентов, в освободившиеся комнаты в здании на Малой Грузинской вместо бюджетников планировали заселить иностранцев, обучающихся на платной основе.
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Новости Москвы , Образование , Александр Соколов , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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