Всемирный день защиты слонов отметят в Московском зоопарке 22 сентября

На территории Московского зоопарка в воскресенье, 22 сентября, отметят Всемирный день защиты слонов. Этих животных в честь праздника угостят печеньем и другими лакомствами, рассказали в пресс-службе зоосада.

— Животные получат угощение: порцию отборных овощей и фруктов, а также других своих излюбленных лакомств — в том числе свежей моркови, яблок, печенья и тыкв, — говорится в сообщении.

Для посетителей зоопарка будет организована развлекательно-просветительная программа. В ней примут участие азиатские слоны Киприда, Пипита и Памир. Кроме того, публике покажут полюбившегося многим двухгодовалого слоненка Филимона.

В рамках праздника будет организовано песочное шоу, рассказывающее об истории жизни животных, их древних предках и особенностях. Картины из песка представят жаркую африканскую саванну, являющуюся родиной слонов, а также вечнозеленые джунгли Азии. Для гостей будет доступен мастер-класс по созданию песочных картин, который позволит изобразить слона в этой необычной технике.

Главной целью Всемирного дня защиты слонов является привлечение внимания общественности к проблеме сокращения численности азиатского и африканского слона в природе. На сегодняшний день оба вида занесены в Международную Красную книгу, передает Агентство городских новостей «Москва».