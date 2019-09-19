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Всемирный день защиты слонов отметят в Московском зоопарке 22 сентября 

Вечерняя Москва + ещё 2 38 минут назад
День защиты слонов отметят в Московском зоопарке
Фото: Вечерняя Москва
На территории Московского зоопарка в воскресенье, 22 сентября, отметят Всемирный день защиты слонов. Этих животных в честь праздника угостят печеньем и другими лакомствами, рассказали в пресс-службе зоосада.
— Животные получат угощение: порцию отборных овощей и фруктов, а также других своих излюбленных лакомств — в том числе свежей моркови, яблок, печенья и тыкв, — говорится в сообщении.
Для посетителей зоопарка будет организована развлекательно-просветительная программа. В ней примут участие азиатские слоны Киприда, Пипита и Памир. Кроме того, публике покажут полюбившегося многим двухгодовалого слоненка Филимона.
В рамках праздника будет организовано песочное шоу, рассказывающее об истории жизни животных, их древних предках и особенностях. Картины из песка представят жаркую африканскую саванну, являющуюся родиной слонов, а также вечнозеленые джунгли Азии. Для гостей будет доступен мастер-класс по созданию песочных картин, который позволит изобразить слона в этой необычной технике.
Главной целью Всемирного дня защиты слонов является привлечение внимания общественности к проблеме сокращения численности азиатского и африканского слона в природе. На сегодняшний день оба вида занесены в Международную Красную книгу, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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