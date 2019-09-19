Избран председатель Мосгордумы

Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников

Депутаты выбирали председателя из двух кандидатур — единоросса Алексея Шапошникова, выдвинутого группой депутатов из 26 человек, и Елены Шуваловой от КПРФ , предложенной 8 депутатами. Каждый из претендентов на пост председателя выступил с речью и ответил на вопросы депутатов.

Голосование было тайным. Каждому парламентарию выдали бюллетень с двумя фамилиями, напротив одной из которых нужно было поставить галочку и опустить бюллетень в урну.

Председатель счетной комиссии МГД Людмила Гусева после 20-минутного перерыва на голосование и подсчет голосов объявила, что в урне оказалось 45 бюллетеней, из них 6 признаны недействительными. За Шапошникова проголосовали 28 человек, за Шувалову — 11.

Шапошников вступил в должность, поблагодарил депутатов за доверие и занял место в президиуме.