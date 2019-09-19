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Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников 

Российская Газета + ещё 8 5 часов назад
Избран председатель Мосгордумы
Фото: РИА Новости
На первом заседании нового состава Московской городской думы избран председатель парламента — им стал Алексей Шапошников, который также занимал пост председателя Мосгордумы прошлого, шестого созыва.
Депутаты выбирали председателя из двух кандидатур — единоросса Алексея Шапошникова, выдвинутого группой депутатов из 26 человек, и Елены Шуваловой от КПРФ, предложенной 8 депутатами. Каждый из претендентов на пост председателя выступил с речью и ответил на вопросы депутатов.
Голосование было тайным. Каждому парламентарию выдали бюллетень с двумя фамилиями, напротив одной из которых нужно было поставить галочку и опустить бюллетень в урну.
Председатель счетной комиссии МГД Людмила Гусева после 20-минутного перерыва на голосование и подсчет голосов объявила, что в урне оказалось 45 бюллетеней, из них 6 признаны недействительными. За Шапошникова проголосовали 28 человек, за Шувалову — 11.
Шапошников вступил в должность, поблагодарил депутатов за доверие и занял место в президиуме.
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Комментарии4
Новости Москвы , Елена Шувалова , Алексей Шапошников , Людмила Гусева , Мосгордума , КПРФ
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