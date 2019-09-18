Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные виды Москвы избавят от сотовых вышек 

Lenta.ru 2 часа назад
Главные виды Москвы избавят от сотовых вышек
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Для станций сотовой связи, которые расположены в исторических районах Москвы, разработают новые стандарты внешнего вида. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий города.
«Новый стандарт эстетического облика станций связи будет применяться не по всей Москве, а только в исторических районах, на "открыточных видах" и архитектурно значимых объектах», — сообщили в департаменте.
В 2018 году власти Москвы заключили соглашение о развитии 5G с операторами связи «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн»). В 2019-м дополнительные договоры заключили с «Ростелекомом» и Tele2. Стороны намерены создать тестовые зоны 5G в Москве. Сейчас запланированы восемь таких зон.
Развитие сетей связи нового поколения осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта по развитию цифровой экономики в России.
В детских завтраках нашли токсины: чем они опасны
Последние новости
Состояние Заворотнюк улучшилось Состояние Заворотнюк улучшилось Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Полицейский-взяточник расстрелял коллег в Москве Полицейский-взяточник расстрелял коллег в Москве
Новости Москвы , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раненный коллегой полицейский умер в больнице
Раненный коллегой полицейский умер в больнице8
Киев пошел на уступки по Донбассу
Киев пошел на уступки по Донбассу11
Установлена личность захватившего мост Метро в Киеве
Установлена личность захватившего мост Метро в Киеве9
Пока вы не уснули: деньги россиян оказались под угрозой
Пока вы не уснули: деньги россиян оказались под угрозой20
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма15
Видео
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
04:46
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
Шоу-бизнес
Киев пошел на уступки по Донбассу
04:56
Киев пошел на уступки по Донбассу
В мире Статьи
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
00:28
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
Происшествия
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
02:02
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
01:00
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Криминал Пожары
Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом
00:33
Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом
Политика Украина
«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия
03:12
«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия
Политика
ЧП в Киеве: мужчина заминировал мост через Днепр
00:24
ЧП в Киеве: мужчина заминировал мост через Днепр
Украина Происшествия
«Родила эту мразь»: как избивали студента-инвалида
01:00
«Родила эту мразь»: как избивали студента-инвалида
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть