Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для главных видов Москвы создадут новые стандарты облика сотовых вышек 

Lenta.ru 18 сентября 2019
Для главных видов Москвы создадут новые стандарты облика сотовых вышек
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Для станций сотовой связи, которые расположены в исторических районах Москвы, разработают новые стандарты внешнего вида. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий города.
«Новый стандарт эстетического облика станций связи будет применяться не по всей Москве, а только в исторических районах, на "открыточных видах" и архитектурно значимых объектах», — сообщили в департаменте.
В 2018 году власти Москвы заключили соглашение о развитии 5G с операторами связи «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн»). В 2019-м дополнительные договоры заключили с «Ростелекомом» и Tele2. Стороны намерены создать тестовые зоны 5G в Москве. Сейчас запланированы восемь таких зон.
Развитие сетей связи нового поколения осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта по развитию цифровой экономики в России.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Последние новости
Россия согласилась сохранить транзит газа через Украину Россия согласилась сохранить транзит газа через Украину Медведев пообещал России профицитный бюджет Медведев пообещал России профицитный бюджет Опровергнуто критическое состояние Заворотнюк Опровергнуто критическое состояние Заворотнюк
Новости Москвы , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Микки Рурк пожелал себе похорон в украинском селе
Микки Рурк пожелал себе похорон в украинском селе
На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка
На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка5
Мать утопила ребенка в общественном туалете
Мать утопила ребенка в общественном туалете39
Замечен необъяснимый космический феномен
Замечен необъяснимый космический феномен7
Раскрыты подробности «формулы Зеленского» по Донбассу
Раскрыты подробности «формулы Зеленского» по Донбассу9
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение