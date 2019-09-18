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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 22 сентября 

Москва24 + ещё 4 4 часа назад
Москвичей призвали пересесть на ОТ
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды призвал москвичей пересесть на общественный транспорт во Всемирный день без автомобиля, который пройдет 22 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.
"22 сентября — это Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия", — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что мероприятие пропагандирует пеший и велосипедный способы передвижения, а также общественный транспорт.
15 сентября, в преддверии Всемирного дня без автомобиля в столице пройдет Московский осенний велофестиваль. Маршрут выбрали горожане, принявшие участие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в соцсетях.
Протяженность маршрута составит 24 километра — от стартового городка в спорткомплексе "Лужники" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда — по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам". В стартовом городке участников будет ждать развлекательная программа, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами и фудкорт.
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Новости Москвы , Экология
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