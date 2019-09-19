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Московский метрополитен выпустит кроссовки 

Популярная механика + ещё 12 4 часа назад
Московский метрополитен выпустит кроссовки
Фото: Популярная механика
В октябре 2019 года метрополитен совместно с производителем спортивных товаров ASICS выпустит лимитированную модель кроссовок, в дизайне которых использованы цвета линий московского метро.
Дизайн кроссовок разработан дизайнером Артемием Лебедевым: каждую пару украшают цвета линий московского метрополитена, на пятке модели есть особая стропа с логотипом столичного транспорта, а на шнурках — традиционный для кроссовок лейс-лок с узнаваемой символикой партнёров проекта. Модель будет доступна в обычной и премиальной упаковке. Вместе с лимитированной моделью кроссовок будут выпущены брелоки «Тройка» особого дизайна. Приобрести кроссовки можно будет в фирменных магазинах метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в некоторых магазинах партнёров ASICS.
«Московское метро идёт в ногу со временем, делая жизнь горожан комфортнее, проще и быстрее. Кроссовки — это обувь 21 века, в которой удобно перемещаться в ритме современного мегаполиса, поэтому мы приняли решение участвовать в выпуске капсульной коллекции в партнерстве с крупнейшим мировым производителем спортивной одежды и обуви. Уже скоро наши пассажиры смогут приобрести уникальную модель кроссовок, вдохновленных цветами линий метро, в фирменных магазинах метрополитена прямо на станциях», — сказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
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Новости Москвы , Юлия Темникова , Артемий Лебедев
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