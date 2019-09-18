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Назван срок открытия Южного дублера Кутузовского проспекта 

Российская Газета + ещё 1 7 часов назад
Назван срок открытия Южного дублера Кутузовского проспекта
Фото: ТАСС
До конца этого года должен открыться первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта, заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Речь идет об участке дублера от Аминьевского шоссе до Минской улицы, уточнил Бочкарев. Полностью дублер откроется в 2020-м.
А в течение этого года ожидается запуск еще нескольких значимых дорожных объектов. Среди самых важных проектов ближайшей перспективы — путепровод через железную дорогу Павелецкого направления в составе Южной рокады, а также мост через шлюзы в районе Карамышевской набережной, завершающий объект Северо-Западной хорды.
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