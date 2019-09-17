В Москве зафиксированы восьмибалльные пробки

Пробки на столичных дорогах вечером 17 сентября достигли восьми баллов.

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки». По его данным, особая загруженность наблюдается на Садовом кольце, ТТК, на Пречистенской, Котельнической, Кремлевской и Софийской набережных.

Также движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению из центра и на МКАД в районах Кунцево, Капотня, Выхино-Жулебино и других.

Ранее News.ru писал о том, что количество автомобилей на магистралях Москвы за несколько дней возросло на 80–100 тысяч машин, а с 2 сентября ожидается «прибавка» ещё в 25–30 тысяч.