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Всеобщий музыкальный диктант примут пять площадок Москвы 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Всеобщий музыкальный диктант примут пять площадок
Фото: Москва 24
Руководитель проекта "Всеобщий музыкальный диктант" Александр Алейников сообщил, что акция пройдет в России во второй раз 19 октября, передает ТАСС.
"На данный момент свое участие подтвердили 86 площадок, но география будет расширяться. Так же, как и в прошлом году, сделаем интернет-трансляцию с главной площадки. Единственное ограничение — написанные онлайн-работы не будут проверены педагогами", — рассказал Алейников.
В столице поучаствовать в диктанте можно будет на пяти площадках — это Московская консерватория, Московская школа кино, РАМ имени Гнесиных, колледж имени Шопена и детская школа искусств имени Рубинштейна.
Также в акции будут участвовать многие другие регионы, в частности, Ленинградская, Воронежская, Калужская, Кемеровская и Нижегородская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Чувашия. Организаторы подготовили десять вариантов диктанта с разным количеством голосов и варьирующейся сложностью, вместе с тем от оценивания можно будет вовсе отказаться, чтобы просто узнать ошибки.
Впервые Всеобщий музыкальный диктант прошел в России в 2018 году на 28 площадках в 20 городах. В акции поучаствовали более тысячи человек, 301 из них получил "отлично".
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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