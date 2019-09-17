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Названа причина постоянной смены плитки в Москве 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Постоянную смену плитки в столице объяснили
Фото: РИА Новости
Плитку в Москве постоянно меняют, а асфальт — перекладывают из-за «бракоделов». Об этом заявил заместитель мэра города по ЖКХ Петр Бирюков в эфире радиостанции «Вести ФМ».
По его словам, есть «нерадивые компании», которые сначала делают брак, а потом перекладывают плитку.
«Обязываем бракоделов перекладывать асфальт, если они его положили с браком, за их счет», — пояснил чиновник.
Он также отметил, что в Москве используется специальная плитка — с термообжигом. Такая плитка зимой скользит меньше, чем асфальт.
Ранее стало известно о коммунальщиках Астрахани, которые отремонтировали дорогу кусками надгробий. Прокуратура обязала их избавиться «от фрагментов ритуальной атрибутики». Информация об инциденте направлена в Росприродназдор, где будет рассматриваться вопрос об административной ответственности для сотрудников коммунальной службы.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Генпрокуратура РФ , Вести ФМ
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