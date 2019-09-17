Постоянную смену плитки в столице объяснили

Названа причина постоянной смены плитки в Москве

Плитку в Москве постоянно меняют, а асфальт — перекладывают из-за «бракоделов». Об этом заявил заместитель мэра города по ЖКХ Петр Бирюков в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По его словам, есть «нерадивые компании», которые сначала делают брак, а потом перекладывают плитку.

«Обязываем бракоделов перекладывать асфальт, если они его положили с браком, за их счет», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что в Москве используется специальная плитка — с термообжигом. Такая плитка зимой скользит меньше, чем асфальт.