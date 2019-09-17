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Пассажиропоток МЦК достиг 100 млн человек с начала года 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Пассажиропоток МЦК достиг 100 млн человек
Фото: mos.ru
Пассажиропоток Московского центрального кольца достиг 100 млн человек с начала 2019 года. Это на 14,7% превышает показатель за аналогичный период 2018-го, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЦК.
В числе наиболее популярных станций — «Площадь Гагарина» (9,2 млн пассажиров), «Ботанический сад» (6 млн), «Кутузовская» (5,9 млн), «Владыкино» (5,4 млн), «Лужники» (4,7 млн).
В ноябре должен быть сокращён интервал движения поездов до четырёх минут в часы пик и до восьми минут в остальное время.
Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.
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