Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые дорожные камеры установили в Москве по 18 адресам 

РИАМО 1 час назад
Новые дорожные камеры установили по 18 адресам
Фото: РИА Новости
В столице по 18 адресам установили новые дорожные камеры, так, они появились на Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.
«Новые камеры появились по 18 адресам. Они фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешеходов и движение по выделенной полосе», — говорится в сообщении.
Камеры установили: напротив дома 99А, строение 1, на Варшавском шоссе; в деревне Троицкое, напротив дома 4 и возле дома 37, на Варшавском шоссе; возле дома 87Б на Варшавском шоссе; на шоссе Энтузиастов, дом 33, строение 7, и дом 64; на Профсоюзной улице, дом 120/29; на Ленинском проспекте, дом 63/2; на Калужском шоссе в деревне Бунчиха, дом 62, деревне Кресты, дома 56 и 15, деревне Чириково на повороте на улицу Лесная.
Камеры также появились на Каширском шоссе, дом 132; на Севастопольском проспекте, дом 22; на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2; на Косинском шоссе на пересечении с улицей Салтыковская (из центра и в центр); на Ленинском проспекте у дома 60/2, к Университетскому проспекту.
По данным пресс-службы, Москва является самым безопасным городом в стране с точки зрения дорожного движения. Результаты эти достигнуты во многом благодаря работе камер. Количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на 10% за полгода, а с 2010 года удалось сократить количество погибших на 39%
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
РИАМО: последние новости
Назначены новые директора «Зарядья» и парка Горького Назначены новые директора «Зарядья» и парка Горького Возле московского аэропорта Внуково к 2023 году оборудуют гостиницу Возле московского аэропорта Внуково к 2023 году оборудуют гостиницу Движение в центре столицы перекроют из‑за Московского марафона 22 сентября Движение в центре столицы перекроют из‑за Московского марафона 22 сентября
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые процитировал Коран
Путин впервые процитировал Коран67
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск13
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн44
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД144
В Новокузнецке пенсионерам предложили похороны со скидкой
В Новокузнецке пенсионерам предложили похороны со скидкой2
Видео
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Путин впервые процитировал Коран
06:27
Путин впервые процитировал Коран
Политика
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
01:48
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Шоу-бизнес
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
01:36
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
Криминал В мире
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
00:37
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
В мире
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
00:27
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
Происшествия
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение