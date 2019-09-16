Еще две пятиэтажки расселили по реновации

Еще две пятиэтажки расселили в Москве по реновации

Расселение двух домов по программе реновации стартовало в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Ключи от новых квартир в новостройках по Ленинскому проспекту и Нагорной улице получили жильцы домов по улицам Лобачевского, 34, и Ремизова, 11.

Граждане стали обладателями равнозначных по площади квартир. Можно было докупить квадратные метры, но москвичи из вышеуказанных домов предложением не воспользовались. 7 семей уже выбрали себе квартиры и подтвердили факт своего переезда.

Программа реновации стартовала в августе позапрошлого года. Она коснется 5 тысяч столичных домов. Москвичи подали почти 400 заявок на докупку жилплощади. Предложение выгодное — им полагается 10% скидка.