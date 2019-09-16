Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще две пятиэтажки расселили в Москве по реновации 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Еще две пятиэтажки расселили по реновации
Фото: Вести Подмосковья
Расселение двух домов по программе реновации стартовало в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Ключи от новых квартир в новостройках по Ленинскому проспекту и Нагорной улице получили жильцы домов по улицам Лобачевского, 34, и Ремизова, 11.
Граждане стали обладателями равнозначных по площади квартир. Можно было докупить квадратные метры, но москвичи из вышеуказанных домов предложением не воспользовались. 7 семей уже выбрали себе квартиры и подтвердили факт своего переезда.
Программа реновации стартовала в августе позапрошлого года. Она коснется 5 тысяч столичных домов. Москвичи подали почти 400 заявок на докупку жилплощади. Предложение выгодное — им полагается 10% скидка.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Вести Подмосковья: последние новости
Два ночных поезда свяжут Москву и Тулу с 1 ноября Два ночных поезда свяжут Москву и Тулу с 1 ноября МЧС предупреждает жителей Московской области о порывах ветра до 15 м/с до вечера сегодняшнего дня МЧС предупреждает жителей Московской области о порывах ветра до 15 м/с до вечера сегодняшнего дня В «Зарядье» стартовал фестиваль Русского географического общества В «Зарядье» стартовал фестиваль Русского географического общества
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые процитировал Коран
Путин впервые процитировал Коран67
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск13
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн44
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД144
В Новокузнецке пенсионерам предложили похороны со скидкой
В Новокузнецке пенсионерам предложили похороны со скидкой2
Видео
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Путин впервые процитировал Коран
06:27
Путин впервые процитировал Коран
Политика
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
01:48
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Шоу-бизнес
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
01:36
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
Криминал В мире
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
00:37
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
В мире
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
00:27
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
Происшествия
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение