В Москве открылась фотовыставка в честь 100-летия станции столичной скорой

На Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах столицы открылась тематическая фотовыставка «100 лет спасаем жизни», посвященная скорому юбилею станции скорой помощи имени Пучкова, передает Агентство «Москва».

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, на выставке посетители смогут узнать о людях, стоявших у истоков создания скорой помощи, а также о том, в каких условиях работали медики в 1920-1930 годах и каким был первый экстренной бригады. Также в контексте фотовыставки представлены интересные факты о скорой помощи Москвы.

Всего на каждом бульваре размещено по 20 тематических стендов. Продлится фотовыставка до 30 октября, вход на нее — свободный.

Вместе с тем в парке «Сокольники» 21 сентября в рамках фестиваля «100 лет спасаем жизни» состоится выставка ретроавтомобилей скорой помощи. Посетителям покажут модели ГАЗ 22Б «Волга» и ГАЗ М20, а также, РАФ 977ИМ и РАФ 22031. Разместится выставка на центральной аллее парка. О каждом экспонате расскажут специалисты столичного Музея скорой медицинской помощи.