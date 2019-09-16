В Москве около 60 клиник пластической хирургии лишили лицензии

По данным Росздравнадзора, за полгода проверено 136 клиник, 63 из них прекратили деятельность пластической хирургии.

Более 60 московских клиник пластической хирургии за первое полугодие 2019 года лишили лицензии из-за их несоответствия требованиям безопасности. Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и области Андрей Плутницкий.

«В прошлом году было выдано 218 предписаний клиникам пластической хирургии. За полгода проверено 136 клиник, 63 прекратили деятельность пластической хирургии», — заявил Плутницкий.

Он добавил, что главная задача проверок — привлечь к ответственности виновных лиц, а не «прийти и покарать».