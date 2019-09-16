«Рулевой обоза» возглавил парк «Зарядье»

Стало известно о перестановках в московских парках. «Зарядье» возглавил Иван Демидов , бывший заместитель министра культуры и экс-ведущий некогда популярной программы «МузОбоз». Ранее пост директора «Зарядья» занимал Павел Трехлеб , теперь он возглавит Парк культуры и отдыха имени Горького, сообщает «Россия 24». Он, в свою очередь, сменит Вячеслава Дунаева , который руководил парком с начала 2019 года, его назначили после увольнения Марины Люльчук — она лишилась должности после обрушения моста в новогоднюю ночь. Тогда пострадали по меньшей мере тринадцать человек.

Соответствующее заявление о назначении опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы

Иван Демидов родился 23 июля 1963 года в городе Сызрани. В 1995 году он окончил Пятигорский государственный педагогический институт.

Демидов был режиссером программы «Взгляд», но больше всего запомнился в качестве автора и ведущего программы «МузОбоз».

В 2012 году Демидов занял пост заместителя министра культуры. В начале декабря 2013 года он покинул данную работу по собственному желанию.