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«Рулевой обоза» возглавил парк «Зарядье» 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
«Рулевой обоза» возглавил парк «Зарядье»
Фото: Вести.Ru
Стало известно о перестановках в московских парках. «Зарядье» возглавил Иван Демидов, бывший заместитель министра культуры и экс-ведущий некогда популярной программы «МузОбоз». Ранее пост директора «Зарядья» занимал Павел Трехлеб, теперь он возглавит Парк культуры и отдыха имени Горького, сообщает «Россия 24». Он, в свою очередь, сменит Вячеслава Дунаева, который руководил парком с начала 2019 года, его назначили после увольнения Марины Люльчук — она лишилась должности после обрушения моста в новогоднюю ночь. Тогда пострадали по меньшей мере тринадцать человек.
Соответствующее заявление о назначении опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.
Иван Демидов родился 23 июля 1963 года в городе Сызрани. В 1995 году он окончил Пятигорский государственный педагогический институт.
Демидов был режиссером программы «Взгляд», но больше всего запомнился в качестве автора и ведущего программы «МузОбоз».
В 2012 году Демидов занял пост заместителя министра культуры. В начале декабря 2013 года он покинул данную работу по собственному желанию.
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Новости Москвы , Иван Демидов , Марина Люльчук , Вячеслав Дунаев , Павел Трехлеб , Правительство Москвы , Деловая газета "Взгляд"
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