В Москве достроили проблемный жилой дом на Нагорной улице

Застройщик проблемного жилого дома на Нагорной улице в Москве получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Застройщик жилого дома на улице Нагорная, вл. 7, корп. 1 (ЮЗАО), включенного в "Дорожную карту", получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Теперь застройщик ООО "Ринго-трейд" сможет подать документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это значит, что 96 семей дольщиков смогут получить свое жилье, которое они ожидали в течение нескольких лет", — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Согласно инвестиционному контракту, застройщик произвел реконструкцию пятиэтажного жилого дома с надстройкой двух этажей и пристройкой еще семи, в том числе цокольного. Общая площадь объекта после реконструкции превышает 15,7 тыс. кв. м, из которых площадь жилых помещений — свыше 9,1 тыс. кв. м.

В пресс-службе уточнили, что застройщик ООО "Ринго-трейд", который заключил инвестиционный контракт с городом, начал реализацию проекта в феврале 2007 года. Строительство объекта велось низкими темпами при неоднократной смене подрядчиков. И в апреле 2014 года работы на стройплощадке были приостановлены. Через три года застройщику была открыта кредитная линия на достройку объекта, а в мае 2018 года ООО "Ринго-трейд" восстановило работы по возведению дома.