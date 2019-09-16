Движение по ряду улиц перекроют 22 сентября из-за проведения Московского марафона

Движение по ряду улиц будет перекрыто 22 сентября 2019 г. из-за проведения Московского марафона, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Перекрытия в связи с проведением Московского марафона действуют 22 сентября с 7:00 до 17:00 на участках: ул. Лужники, Лужнецкая набережная, ул. Хамовнический Вал, ул. Смоленская, Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская набережная, Краснопресненская набережная, Пресненская набережная, ул. Тестовская, 1-й Красногвардейский проезд, ул. Мантулинская, ул. 1905 года, ул. Красная Пресня, ул. Баррикадная, Новинский бульвар, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Крымский проезд, ул. Крымский Вал, Калужская площадь, ул. Большая Якиманка, Якиманский проезд, ул. Большая Полянка, ул. Серафимовича, Большой Каменный мост», — говорится в сообщении.

Также в указанное время будут перекрыты Софийская набережная, Раушская набережная, Космодамианская набережная, Большой Устьинский мост, Яузский бульвар, Покровский бульвар, Чистопрудный бульвар, Сретенский бульвар, Рождественский бульвар, Цветной бульвар, Петровский бульвар, Страстной бульвар, ул. Тверская от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара, Тверской бульвар, ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Моховая. ул. Охотный Ряд, Театральный проезд, Лубянская площадь, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Пречистенская набережная, Фрунзенская набережная, Лужнецкая набережная, ул. Лужники, ул. Смоленская.