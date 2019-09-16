Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение по ряду улиц перекроют 22 сентября из-за проведения Московского марафона 

Агентство «Москва» + ещё 5 4 часа назад
Движение по ряду улиц перекроют 22 сентября
Фото: сайт информационного центра транспортного комплекса Москвы
Движение по ряду улиц будет перекрыто 22 сентября 2019 г. из-за проведения Московского марафона, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытия в связи с проведением Московского марафона действуют 22 сентября с 7:00 до 17:00 на участках: ул. Лужники, Лужнецкая набережная, ул. Хамовнический Вал, ул. Смоленская, Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская набережная, Краснопресненская набережная, Пресненская набережная, ул. Тестовская, 1-й Красногвардейский проезд, ул. Мантулинская, ул. 1905 года, ул. Красная Пресня, ул. Баррикадная, Новинский бульвар, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Крымский проезд, ул. Крымский Вал, Калужская площадь, ул. Большая Якиманка, Якиманский проезд, ул. Большая Полянка, ул. Серафимовича, Большой Каменный мост», — говорится в сообщении.
Также в указанное время будут перекрыты Софийская набережная, Раушская набережная, Космодамианская набережная, Большой Устьинский мост, Яузский бульвар, Покровский бульвар, Чистопрудный бульвар, Сретенский бульвар, Рождественский бульвар, Цветной бульвар, Петровский бульвар, Страстной бульвар, ул. Тверская от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара, Тверской бульвар, ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Моховая. ул. Охотный Ряд, Театральный проезд, Лубянская площадь, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Пречистенская набережная, Фрунзенская набережная, Лужнецкая набережная, ул. Лужники, ул. Смоленская.
«Полное перекрытие с открытием движения по мере прохождения колонны», — пояснили в инфоцентре.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Агентство «Москва»: последние новости
Саженцы черешни высадили в Саду молодоженов на ВДНХ Саженцы черешни высадили в Саду молодоженов на ВДНХ Осенний велофестиваль стартовал в Москве Осенний велофестиваль стартовал в Москве Детский сад на 84 места с бассейном ввели в эксплуатацию в Кунцево Детский сад на 84 места с бассейном ввели в эксплуатацию в Кунцево
Комментарии1
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым187
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском40
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии123
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым3
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»335
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть