Московский зоопарк изменил режим работы

Московский зоопарк изменил режим работы с 16 сентября в связи с сокращением светового дня. Об этом сообщается на официальной странице зоосада в Facebook.

Отмечается, что теперь гости смогут посетить зоопарк с 9:00 до 20:00. Детский зоопарк будет работать на один час меньше.

Обитателя зоосада также постепенно привыкают к новому распорядку дня. В частности, карликовый бегемот Ксюша готовится к переезду в закрытый теплый вольер. К концу сентября она покинет открытую экспозицию. В течение всего холодного периода животное будет находиться в помещении, где поддерживается оптимальная температура и влажность, а также есть два бассейна. Помимо Ксюши в теплые вольеры отправятся такие теплолюбивые животные, как равнинный тапир, дик-дики Кирка, черные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны и азиатские слоны.

Также к зиме готовятся другие жители зоопарка. Например, летний мех на более теплый и густой меняют овцебыки, полярные и обыкновенные волки, песцы, енотовидные собаки и представители семейства кошачьих во главе со скрытным манулом. Во второй половине сентября в спячку погрузятся сурки. Следом за ними уснут тушканчики, сони и тенреки, еноты и енотовидные собаки, бурая медведица Роза и ее гималайские сородичи.