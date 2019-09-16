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Московский зоопарк изменил режим работы 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Московский зоопарк изменил режим работы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Московский зоопарк изменил режим работы с 16 сентября в связи с сокращением светового дня. Об этом сообщается на официальной странице зоосада в Facebook.
Отмечается, что теперь гости смогут посетить зоопарк с 9:00 до 20:00. Детский зоопарк будет работать на один час меньше.
Обитателя зоосада также постепенно привыкают к новому распорядку дня. В частности, карликовый бегемот Ксюша готовится к переезду в закрытый теплый вольер. К концу сентября она покинет открытую экспозицию. В течение всего холодного периода животное будет находиться в помещении, где поддерживается оптимальная температура и влажность, а также есть два бассейна. Помимо Ксюши в теплые вольеры отправятся такие теплолюбивые животные, как равнинный тапир, дик-дики Кирка, черные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны и азиатские слоны.
Также к зиме готовятся другие жители зоопарка. Например, летний мех на более теплый и густой меняют овцебыки, полярные и обыкновенные волки, песцы, енотовидные собаки и представители семейства кошачьих во главе со скрытным манулом. Во второй половине сентября в спячку погрузятся сурки. Следом за ними уснут тушканчики, сони и тенреки, еноты и енотовидные собаки, бурая медведица Роза и ее гималайские сородичи.
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