Гостиницу с автостоянкой построят у ТПУ «Лухмановская»

Гостиницу с автостоянкой построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лухмановская» на востоке столицы, сообщили в Департаменте городского имущества столицы.

Отель появится рядом со станцией метро «Лухмановская» Некрасовской линии в районе Косино-Ухтомский. Участок предоставляется в аренду на шесть лет без проведения торгов для проектирования и строительства объектов площадью почти 54 тыс. кв. метров.

Кроме того, в ТПУ «Лухмановская» планируется возвести многофункциональный комплекс, офисно-деловой центр и апартаменты. Площадь объектов превысит 190 тыс. кв. метров.

Решение о предоставлении в аренду ООО «ТПУ Люберецкая» участка площадью около 2 га одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы.