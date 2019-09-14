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Гостиницу с автостоянкой построят у ТПУ «Лухмановская» 

Москва меняется 3 часа назад
Гостиницу с автостоянкой построят у ТПУ «Лухмановская»
Фото: stroi.mos.ru
Гостиницу с автостоянкой построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лухмановская» на востоке столицы, сообщили в Департаменте городского имущества столицы.
Отель появится рядом со станцией метро «Лухмановская» Некрасовской линии в районе Косино-Ухтомский. Участок предоставляется в аренду на шесть лет без проведения торгов для проектирования и строительства объектов площадью почти 54 тыс. кв. метров.
Кроме того, в ТПУ «Лухмановская» планируется возвести многофункциональный комплекс, офисно-деловой центр и апартаменты. Площадь объектов превысит 190 тыс. кв. метров.
Решение о предоставлении в аренду ООО «ТПУ Люберецкая» участка площадью около 2 га одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы.
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