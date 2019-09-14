На ВДНХ высадили черешневый сад молодоженов

Саженцы черешни высадили на фестивале Китая в Саду молодоженов

Торжественная церемония высадки саженцев черешни и открытие фестиваля Китая состоялись в Саду молодоженов. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в пресс-службе выставки.

— Шесть молодых семей посадили новые саженцы черешни. Такую возможность получает каждая 80-я пара, оформившая свой союз во Дворце бракосочетания на ВДНХ, — говорится в сообщении.

Сад молодоженов появился в парке в начале юбилейного сезона. Впоследствии территорию будут расширять и благоустраивать. Планируется высадить свыше 80 саженцев черешни. Сад оформят круговыми композициями, в центре которых будут расти черемухи.

Также на ВДНХ прошла торжественная церемония открытия фестиваля Китая. Он продлится два дня — 14 и 15 августа до 21:00. В рамках мероприятий пройдут концерты китайских и российских исполнителей, открытые уроки по китайскому языку и каллиграфии и футбольные соревнования.

Центральная площадка фестиваля — сцена на площади Промышленности. Кроме того, активности организовали в летнем кинотеатре-лектории, в Парке ремесел, на территории Шахматного клуба ВДНХ и в Доме культуры ВДНХ.

Фестиваль Китая приурочен к окончанию годовой юбилейной программы празднования 80-летия ВДНХ. Мероприятие направлено на расширение и укрепление культурных связей между Китаем и Россией.