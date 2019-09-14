Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саженцы черешни высадили на фестивале Китая в Саду молодоженов 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
На ВДНХ высадили черешневый сад молодоженов
Фото: Вечерняя Москва
Торжественная церемония высадки саженцев черешни и открытие фестиваля Китая состоялись в Саду молодоженов. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в пресс-службе выставки.
— Шесть молодых семей посадили новые саженцы черешни. Такую возможность получает каждая 80-я пара, оформившая свой союз во Дворце бракосочетания на ВДНХ, — говорится в сообщении.
Сад молодоженов появился в парке в начале юбилейного сезона. Впоследствии территорию будут расширять и благоустраивать. Планируется высадить свыше 80 саженцев черешни. Сад оформят круговыми композициями, в центре которых будут расти черемухи.
Также на ВДНХ прошла торжественная церемония открытия фестиваля Китая. Он продлится два дня — 14 и 15 августа до 21:00. В рамках мероприятий пройдут концерты китайских и российских исполнителей, открытые уроки по китайскому языку и каллиграфии и футбольные соревнования.
Центральная площадка фестиваля — сцена на площади Промышленности. Кроме того, активности организовали в летнем кинотеатре-лектории, в Парке ремесел, на территории Шахматного клуба ВДНХ и в Доме культуры ВДНХ.
Фестиваль Китая приурочен к окончанию годовой юбилейной программы празднования 80-летия ВДНХ. Мероприятие направлено на расширение и укрепление культурных связей между Китаем и Россией.
YouTube покоряет малобюджетная версия фильма о Гарри Поттере
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Дмитрия Медведева Сергей Собянин поздравил с днем рождения Дмитрия Медведева Москвичей пригласили послушать немецких шансонье на фестивале «Душевная осень» Москвичей пригласили послушать немецких шансонье на фестивале «Душевная осень» Около 30 тысяч учащихся придут на парад московского студенчества Около 30 тысяч учащихся придут на парад московского студенчества
Комментарии
Новости Москвы , Китай
Читайте также