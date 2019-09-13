Объявлены победители конкурса «Цветочный джем»

Объявлены победители международного конкурса «Цветочный джем»

В Доме Культуры ВДНХ объявили имена победителей третьего Открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем".

Обладателями Гран-при стали Патрисия Гарсиа Алайо (Большой выставочный cад), авторский коллектив компании "Дерево парк" (Cредний выставочный сад), Наталья Шушлебина (Малый выставочный сад), Авторский коллектив компании "Сокотра" (Ландшафтный проект для социальных территорий), Серго Попов, Анна Аникина и Оксана Криста (Студенческий конкурс проектов).

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в этот раз летние сады украсили почти 7000 квадратных метров общественных пространств города, а одной из самых главных новинок стала номинация "Ландшафтный проект для социальных территорий".

Сады, созданные в этой номинации, появились на территориях школ, интернатов, больниц и других учреждений социального назначения. Сергунина заявила, что есть смысл развивать это направление. Например, на территориях московских музеев могли бы появиться обучающие ландшафтные проекты, а в хосписах — терапевтические сады.

В этом году на участие в конкурсе поступило 260 заявок от ландшафтных дизайнеров из 12 стран мира, включая Италию, Словакию, Грузию, Эфиопию, Францию, Украину и Казахстан. В финал вышли авторы 42 наиболее интересных и оригинальных проектов из 11 стран. Для создания летних садов использовали 200 тысяч растений.

В течение лета члены международного жюри трижды осматривали сады участников и оценивали их по критериям: идея сада, его дизайн, подбор растений, эмоциональное воздействие, которое он оказывает, его развитие и изменение. Последний осмотр состоялся в начале сентября.

Ландшафтный дизайнер Патрисия Гарсиа удостоена гран-при и золотой медали за сад "Выше крыши", "выросшего" на Арбате. Он представляет собой собирательный образ заброшенного здания, с характерными для Москвы торцевыми стенами.

Авторский коллектив компании "Дерево парк" представил сад "Архитектура природы" на Новом Арбате. Это своего рода проекция будущего городов, где природа идет рука об руку с индустриализацией, а живые растения становится единым целым с архитектурой.

Ландшафтный архитектор из Москвы Наталья Шушлебина посвятила свой "Неглинка сад" у метро Сухаревская, рекам, когда-то протекавшим по улицам Москвы. Свой сад "Новая земля" авторский коллектив компании "Сокотра" разместил на территории Детской городской больнице имени Сперанского. Сад выглядит как удивительный остров с необычными растениями.

Сад "404 Вы нашли", созданный дизайнерами из Краснодарского Государственного университета — попытка показать, насколько естественно могут сосуществовать город и живая природа вместе.

Также на торжественной церемонии объявили золотых, серебряных и бронзовых призеров в пяти конкурсных номинациях.