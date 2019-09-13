В Кунцево появился детский сад с бассейном

В Кунцево появился детский сад с бассейном. Дошкольное учреждение рассчитано на 84 места. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Трехэтажный детский сад введен в эксплуатацию на улице Ярцевская, дом 6А. Здесь будут проводить время дети от трех до семи лет. Предусмотрены младшие, средние и старшие группы.

В здании есть игровая, спальня, раздевальная, буфетная зоны. Расположены бассейн с душевыми, раздевалками и туалетом, музыкальный и физкультурный залы, комнаты для кружков, медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда, прачечная, административные и служебно-бытовые помещения. Прилегающая территория благоустроена.