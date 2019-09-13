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Клоуны пройдут парадом по Бульварному кольцу 14 сентября 

Москва24 + ещё 16 2 часа назад
Клоуны выйдут на Бульварное кольцо 14 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Клоуны пройдут парадом по Бульварному кольцу 14 сентября в рамках фестиваля циркового искусства. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Все Бульварное кольцо в выходные превратится в цирковую арену, на которой выступят клоуны и будут использованы самые современные технологии циркового искусства. Организаторы фестиваля проведут шумовой парад-алле с разноцветными надувными шарами и распишут специально подготовленные трехгранники.
В рамках шоу гости увидят и представление цирка "Эволюция". В нем примут участие знаменитые артисты — Антон Монастырский, Людивин Фюрнон, Константин Муравьев, Кэти Доннерт, Дэвид Ларибле и другие. Выступление будет чередоваться с эффектными номерами кордебалета.
Свои работы на фестивале представят также современные художники. Центральной станет инсталляция Андрея Бартенева, посвященная цирку будущего и его влиянию на повседневность. Рисовать клоунов и циркачей вместе с ним будут художники галереи "Здесь на Таганке".
Воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы и клоуны выступят на десяти площадках в центре столицы. Как для юных, так и для взрослых гостей проведут более 50 различных мастер-классов. Все желающие смогут освоить основы циркового искусства и магии. Их также научат жонглировать и создавать арт-объекты из воздушных шаров.
Посетители фестиваля не только увидят шоу мыльных пузырей и выступления артистов уличного театра, но и побывают в зеркальном лабиринте, комнате страха и воображариуме. Шоу "Чокнутый профессор" позволит погрузиться в мир науки, а любителей животных будут ждать в особой фотозоне "Мини-зоопарк".
На площадках фестиваля гости смогут попрыгать на батутах и в надувных городках, а также полакомиться леденцами и сладкой ватой, которые для многих неразрывно связаны с посещением цирка. Кроме того, для детей организуют специальные гонки на самокатах или беговелах, катания на пони.
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Новости Москвы , Андрей Бартенев , Дэвид Ларибле
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