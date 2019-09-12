В «Зарядье» установят ямальский чум

На территории парка «Зарядье» установят ямальский чум

Ямальская делегация примет участие в Фестивале Русского географического общества , который состоится 13 — 22 сентября в московском парке «Зарядье», сообщает kp.ru.

Представители регионального департамента молодёжной политики и туризма, мастера косторезного искусства и песенного фольклора расскажут об округе и установят на территории традиционное жилище северных кочевников арктического региона — чум.

Посетители смогут побывать на мастер-классах, услышать национальные ненецкие песни.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что количество посетителей парка «Зарядье» достигло 23 млн за два года.