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На территории парка «Зарядье» установят ямальский чум 

RT на русском 1 час назад
В «Зарядье» установят ямальский чум
Фото: РИА Новости
Ямальская делегация примет участие в Фестивале Русского географического общества, который состоится 13 — 22 сентября в московском парке «Зарядье», сообщает kp.ru.
Представители регионального департамента молодёжной политики и туризма, мастера косторезного искусства и песенного фольклора расскажут об округе и установят на территории традиционное жилище северных кочевников арктического региона — чум.
Посетители смогут побывать на мастер-классах, услышать национальные ненецкие песни.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что количество посетителей парка «Зарядье» достигло 23 млн за два года.
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Новости Москвы , Русское географическое общество , Комсомольская правда
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