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С. Собянин: Экономический рост Москвы происходит за счет частных инвестиций 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
Собянин назвал причину экономического роста столицы
Фото: РИА Новости
Частные инвестиции в большей степени чем бюджетные способствуют экономическому росту Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на пленарной сессии «Российская экономика: возможности для опережающего развития» в ходе IV Московского финансового форума, который начал работу 12 сентября на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
«У нас в 2010 г. после выхода из кризиса была ситуация, при которой Москва была в огромных долгах и, в общем, скатывалась к такому транспортному коллапсу.
Мы запустили заново мотор воспроизводства инвестиций и динамики экономики. Мы вырвались из этого круга, увеличив объем инвестиций почти в три раза в структуре бюджета. Теперь мы уже имеем рост не за счет бюджета, а за счет частных инвестиций. С одной стороны, вкладывая в инфраструктуру и убирая узкие горлышки, в том числе и в области транспорта и инженерных коммуникаций, социальной сферы; с другой стороны, придя в брошенные промзоны и давая этим промзонам инженерную и транспортную инфраструктуру — мы, конечно, начали привлекать большой объем инвестиций», — сказал С. Собянин.
Кроме того, мэр Москвы отметил важность устранения административных барьеров при получении разрешения на строительство, подключения к инженерным сетям.
Московский финансовый форум продлится два дня. Запланировано обсуждение вопросов повышения конкурентоспособности экономики, эффективности налоговой политики, совершенствования мер господдержки, развития финансовых рынков, стимулирования предпринимательской активности.
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Комментарии3
Новости Москвы , Другое , Сергей Собянин
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