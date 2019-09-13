В Очаково-Матвеевском построят киностудию

На западе Москвы , в Очаково-Матвеевском инвестор собирается построить киностудию — сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. Речь идет об участке площадью 0,28 га по адресу проезд Стройкомбината, вл.4, стр.1-4.

Сейчас на этой земле находятся производственные и административные здания, а также гаражи. По этому участку внесут изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Предлагаемые изменения вынесут на публичные слушания.

Общая поэтажная площадь объекта может составить 5 570 квадратных метров, высота здания не превысит 15 метров.