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В Сети прокомментировали «самый странный» маршрут поезда из Москвы в Москву 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Новый маршрут поезда из Москвы в Москву оценили в Сети
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей удивились "самому странному маршруту" одного из московских поездов, отправляющегося и прибывающегося на столичный вокзал.
Ранее в РЖД объявили о предстоящем запуске двух ночных поездов, которые будут отправляться из Москвы, а затем через Калугу и Тулу возвращаться в столицу. Поезд Москва — Калуга — Тула — Москва будет уходить с Киевского вокзала в 18.40, поезд Москва — Тула — Калуга — Москва будет выезжать в 20.33 с Павелецкого вокзала.
Железнодорожники ожидают, что новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов — доехать до аэропорта Домодедово.
"Просто выспаться для тех, кому в поезде кайф", — отметил пользователь Twitter @alexey4e.
Его поддержал @Sloth_dpal, написавший "переночевать за 654 рубля в Москве".
"Вот чисто по приколу надо прокатиться", — считает @trueJoraR.
"На этот маршрут нужны билеты hop on hop off. И еще один такой же по Золотому кольцу", — отметил @zhulik_zhuliki.
"РЖД такое РЖД", — не поддержал общего оптимизма @he11_the_box.
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Новости Москвы , Интернет , Киевский вокзал , Аэропорт Домодедово , РЖД , Калуга
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