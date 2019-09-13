Новый маршрут поезда из Москвы в Москву оценили в Сети

В Сети прокомментировали «самый странный» маршрут поезда из Москвы в Москву

Пользователи соцсетей удивились "самому странному маршруту" одного из московских поездов, отправляющегося и прибывающегося на столичный вокзал.

Ранее в РЖД объявили о предстоящем запуске двух ночных поездов, которые будут отправляться из Москвы , а затем через Калугу и Тулу возвращаться в столицу. Поезд Москва — Калуга — Тула — Москва будет уходить с Киевского вокзала в 18.40, поезд Москва — Тула — Калуга — Москва будет выезжать в 20.33 с Павелецкого вокзала.

Железнодорожники ожидают, что новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов — доехать до аэропорта Домодедово

"Просто выспаться для тех, кому в поезде кайф", — отметил пользователь Twitter @alexey4e.

Его поддержал @Sloth_dpal, написавший "переночевать за 654 рубля в Москве".

"Вот чисто по приколу надо прокатиться", — считает @trueJoraR.

"На этот маршрут нужны билеты hop on hop off. И еще один такой же по Золотому кольцу", — отметил @zhulik_zhuliki.