Пассажир упал под поезд в метро

В четверг, 12 сентября, пассажир упал под поезд на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
— Около 07:15 на станции метро «Алтуфьево» мужчина упал с платформы на жесткий путь, под прибывающий электропоезд в спасательный желоб, расположенный между рельсов, — уточнили в пресс-службе.
Движущийся поезд по инерции накрыл пассажира. Сотрудники правоохранительных органов, которые дежурили на станции, незамедлительно вызвали бригаду медиков. Мужчине помогли подняться на платформу.
Пассажир был передан врачам для осмотра и оказания квалифицированной помощи.