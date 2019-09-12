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Пассажир упал под поезд на станции метро «Алтуфьево» 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Пассажир упал под поезд в метро
Фото: РИА Новости
В четверг, 12 сентября, пассажир упал под поезд на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
— Около 07:15 на станции метро «Алтуфьево» мужчина упал с платформы на жесткий путь, под прибывающий электропоезд в спасательный желоб, расположенный между рельсов, — уточнили в пресс-службе.
Движущийся поезд по инерции накрыл пассажира. Сотрудники правоохранительных органов, которые дежурили на станции, незамедлительно вызвали бригаду медиков. Мужчине помогли подняться на платформу.
Пассажир был передан врачам для осмотра и оказания квалифицированной помощи.
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Новости Москвы , Происшествия , МВД
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