Пассажир упал под поезд в метро

Пассажир упал под поезд на станции метро «Алтуфьево»

В четверг, 12 сентября, пассажир упал под поезд на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

— Около 07:15 на станции метро «Алтуфьево» мужчина упал с платформы на жесткий путь, под прибывающий электропоезд в спасательный желоб, расположенный между рельсов, — уточнили в пресс-службе.

Движущийся поезд по инерции накрыл пассажира. Сотрудники правоохранительных органов , которые дежурили на станции, незамедлительно вызвали бригаду медиков. Мужчине помогли подняться на платформу.

Пассажир был передан врачам для осмотра и оказания квалифицированной помощи.