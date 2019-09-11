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Собянин оценил итоги благоустройства на Чистых Прудах 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Собянин оценил итоги благоустройства на Чистых Прудах
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел итоги основных работ по комплексному благоустройству улицы Чаплыгина на Чистых прудах и прилегающих к ней улиц и переулков.
"Здесь территория очень интересная, историческая — между Мясницкой и Покровкой. На них огромное количество людей и вечером и днем, а между ними улочки были в плохом состоянии — темные, грязноватые, а сейчас — хорошего европейского уровня", — сказал Собянин, общаясь с местными жителями и слушателями Театральной школы Олега Табакова, расположенной на улице Чаплыгина.
В беседе с худруком "Табакерки" Владимиром Машковым (театр также расположен на улице Чаплыгина) мэр отметил, что власти отказались от создания "театрального квартала" на Чистых Прудах, но провели комплексное благоустройство.
"Тут театры Табакова, Et Cetera, "Современник", здесь насыщенная театральная деятельность. Но в Москве около 200 театров, и все остальные очень обижаются, когда говорят, что тут театральный квартал, а остальные — нет. Москва вообще театральный город и самое главное — все театры должны быть благоустроены с точки зрения театрального пространства, и сами они должны быть приведены в порядок, что мы с вами и делаем", — отметил Собянин.
"Чтобы они не обижались, пусть и у них будут свои театральные кварталы", — сказал на это Машков.

Благоустройство на Чистых Прудах

Общая площадь благоустройства в районе Чистых Прудов составила 7,4 га. Благоустроены улицы Чаплыгина, Макаренко и Жуковского, переулок Огородная Слобода, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки общей протяженностью 2,7 км. Для удобства пешеходов тротуары были расширены и замощены гранитной плиткой. На проезжей части отремонтировано асфальтобетонное покрытие. Вдоль улиц установлены 237 опор освещения, 94 малые архитектурные формы и 17 навигационных стел, уложено 5,4 тыс. кв. м газонов, обустроены три детские площадки, отремонтированы фасады 42 зданий.
Также в рамках благоустройства были приведены в порядок двор Театра Олега Табакова, территория Дворца бракосочетаний в Малом Харитоньевском переулке и прилегающие дворы.
В текущем году в Москве проводятся работы по благоустройству более 3,9 тыс. городских объектов, включая 60 улиц, 161 городской парк или знаковый объект, 99 объектов транспортной инфраструктуры, 855 объектов комплексного благоустройства в жилых районах почти 2,5 тыс. дворовых территорий; 310 территорий образовательных организаций. Кроме того, будет выполнен ремонт фасадов более тысячи зданий, установлена 41 тыс. опора наружного освещения, 64 городских объекта украсит архитектурно-художественная подсветка.
Основные работы были завершены в конце августа, оставшиеся объекты планируется сдать до 1 ноября.
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Комментарии
Новости Москвы , Владимир Машков , Сергей Собянин , Олег Табаков
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