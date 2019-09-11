Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве показали чудесное «исцеление» попрошайки 

Мослента 2 часа назад
В Москве сняли на видео мужчину на костылях, спускающегося по лестнице. Пост опубликован на портале Pikabu под названием «Чудесное исцеление столичного попрошайки».
На кадрах видно, как неизвестный приподнимает костыли и беспрепятственно преодолевает лестницу. После чего мужчина снова начинает опираться на палки и прихрамывать.
Комментаторы предположили, что ему помогла «животворящая лестница», и отметили, что так удобнее спускаться. Многие сообщили, что таких «калек» полно и в других городах России.
В июле 2017-го сообщалось, что московский попрошайка и его бабушка погибли в результате пожара в своей пятикомнатной квартире на Старом Арбате в центре Москвы. Возгорание произошло из-за того, что хозяева жили при свечах, поскольку электричество было отключено за неуплату. Стоимость недвижимости оценивается в 40 миллионов рублей.
Мослента: последние новости
Москву сковали вечерние пробки Москву сковали вечерние пробки Москвичи получили еще один путь в Киев Москвичи получили еще один путь в Киев Москвич рассказал о «разводе» на кассе в супермаркете Москвич рассказал о «разводе» на кассе в супермаркете
Новости Москвы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпионский скандал: что знал Смоленков
Шпионский скандал: что знал Смоленков53
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам39
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным43
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией253
Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР
Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР60
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
00:41
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение