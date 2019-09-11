В Москве показали чудесное «исцеление» попрошайки

Москве сняли на видео мужчину на костылях, спускающегося по лестнице. Пост опубликован на портале Pikabu под названием «Чудесное исцеление столичного попрошайки».

На кадрах видно, как неизвестный приподнимает костыли и беспрепятственно преодолевает лестницу. После чего мужчина снова начинает опираться на палки и прихрамывать.

Комментаторы предположили, что ему помогла «животворящая лестница», и отметили, что так удобнее спускаться. Многие сообщили, что таких «калек» полно и в других городах России.

В июле 2017-го сообщалось, что московский попрошайка и его бабушка погибли в результате пожара в своей пятикомнатной квартире на Старом Арбате в центре Москвы. Возгорание произошло из-за того, что хозяева жили при свечах, поскольку электричество было отключено за неуплату. Стоимость недвижимости оценивается в 40 миллионов рублей.