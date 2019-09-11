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Портал для малого и среднего бизнеса Москвы обновили 

Москва24 + ещё 4 3 часа назад
Портал для малого и среднего бизнеса Москвы обновили
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Летом 2019 года перезапустили портал для малого и среднего бизнеса MBM.MOS.RU. На нем собрана актуальная информация для предпринимателей. Функционал сайта обновили с учетом из запросов, отметила пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы
Одно из важнейших нововведений сайта — это личный кабинет. После регистрации пользователи могут записаться онлайн на обучающие мероприятия, которые будут отображаться в персональном календаре. Также на сайте теперь можно добавлять мероприятия и статьи в избранное.
"Для московских предпринимателей действует целый комплекс мер поддержки: от субсидий и консультаций до бесплатных образовательных программ и цифровых сервисов. Удобный навигатор по ним — обновленный городской бизнес-портал. К этому деловому сезону он стал более персонализированным и теперь предлагает еще более широкий функционал в формате "единого окна", — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
MBM.MOS.RU — проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение предоставляет бесплатные консультации, проводит обучающие мероприятия, в том числе мастер-классы, тренинги, семинары.
С начала 2019 года столичные предприниматели получили 80,3 тысяч бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 разноформатных мероприятий.
С начала 2019 года сервисами для предпринимателей воспользовались более 21 тысячи раз.
Недавно была запущена новая услуга — "индивидуальная траектория развития". Она позволяет оценить уровень своих бизнес-компетенций, получить советы по спецпроектам, поделиться своей идеей о том, как сделать удобнее экосистему для бизнеса в Москве.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , Правительство Москвы
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