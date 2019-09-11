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Осенний фестиваль ГТО пройдёт 14 сентября в Москве 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Осенний фестиваль ГТО пройдёт в Москве
Фото: mos.ru
Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоится 14 сентября в «Лужниках».
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Участники всех возрастов смогут проверить свои возможности в разных видах испытаний. Среди них — бег на 30 метров, бег на одну, две и три тысячи метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири весом 16 кг, стрельба из электронного оружия.
Для участия в фестивале нужно предъявить медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО и удостоверение личности, передаёт портал мэра и правительства.
Церемония открытия запланирована на 11:00.
Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале ГТО в Псковской области.
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