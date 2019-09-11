Осенний фестиваль ГТО пройдёт в Москве

Осенний фестиваль ГТО пройдёт 14 сентября в Москве

Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоится 14 сентября в «Лужниках».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Участники всех возрастов смогут проверить свои возможности в разных видах испытаний. Среди них — бег на 30 метров, бег на одну, две и три тысячи метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири весом 16 кг, стрельба из электронного оружия.

Для участия в фестивале нужно предъявить медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО и удостоверение личности, передаёт портал мэра и правительства.

Церемония открытия запланирована на 11:00.

Ранее «Невские новости» сообщали о фестивале ГТО в Псковской области.