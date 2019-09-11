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В Москве упростили процедуру получения СНИЛС 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
В Москве упростили процедуру получения СНИЛС
Фото: Москва24
Получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в день обращения теперь можно во всех центрах госуслуг "Мои документы". Раньше такая услуга была доступна только в 22 из них, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Страховой номер присваивают заявителю сразу в день обращения. При себе нужно лишь иметь паспорт или свидетельство о рождении детям до 14 лет.
Также страховой номер можно получить в отделениях Пенсионного фонда России, через работодателя при устройстве на работу либо с помощью портала государственных услуг Российской Федерации.
СНИЛС уникален, он выдается человеку один раз. Туда поступают все взносы, перечисленные работодателем, для формирования пенсии сотрудника. Также в системе пенсионного страхования содержится информация о трудовом стаже человека, которая необходима в дальнейшем при назначении пенсии.
СНИЛС старого образца в виде пластиковой карты зеленого цвета остается действительным. Если он потерян или изменены персональные данные, например, фамилия, требуется получить документ нового образца. При этом сам страховой номер индивидуального лицевого счета останется прежним.
Ранее сообщалось, что, согласно документу, подготовленному Минэкономразвития, центры госуслуг получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов. Там можно будет зарегистрировать брак, сдать биометрические данные, а также оплатить услуги ЖКХ, страховых организаций, социальных предприятий.
Центры госуслуг есть в каждом районе столицы. Они работают без выходных с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и "Дворец госуслуг" — с 10:00 до 22:00. Посетители центров могут оформить за один визит несколько документов и воспользоваться дополнительными сервисами.
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Новости Москвы , Пенсионный фонд РФ , Минэкономразвития , Правительство Москвы
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