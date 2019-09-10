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Суд удовлетворил иск Мосгортранса на 1,2 млн рублей к организаторам акции 27 июля 

ТАСС + ещё 3 43 минуты назад
Организаторам акции в Москве предъявили крупный счет
Фото: ТАСС
Коптевский суд Москвы удовлетворил иск на 1,2 млн рублей ГУП "Мосгортранс" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил исковое заявление удовлетворить", — огласила решение судья Вера Петрова.
Адвокат одного из ответчиков, Александра Соловьева, Сергей Бадамшин заявил в суде, что истцами не представлены доказательства наличия транспорта у "Мосгортранса" и его исправности 27 июля. "Кто причинил ущерб? Истцом не доказано, что Соловьев и его соответчики перекрывали и призывали перекрывать дороги в центре Москвы", — подчеркнул адвокат, отметив, что "вопросы вызывают документы по методике расчета убытков".
"Иск направлен не на возмещение ущерба и восстановление права, а на злоупотребление правом, на нарушение права тех людей, которые вышли выразить свое несогласие с политикой градоначальника", — сказал адвокат.
Представители "Мосгортранса" в ходе прений сторон заявили, что в суде полностью подтвердили документами предмет и размер заявленного искового заявления.

Судебные иски

Ранее в Коптевский суд поступили иски ГУП "Мосгортанс" и ГБУ "Автомобильные дороги" о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ответчиками по искам проходят блогер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, а также сотрудник ФБК Георгий Албуров.
В иске "Мосгортранс" просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей. Как указал истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.
В иске ГБУ "Автомобильные дороги" на общую сумму 11,468 млн рублей указано, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки.
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Новости Москвы , Владимир Милов , Алексей Навальный , Олег Степанов , Иван Жданов , Сергей Бадамшин , Илья Яшин , Александр Соловьев , Любовь Соболь , Георгий Албуров , Мосгордума , ИТАР-ТАСС
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